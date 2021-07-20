Член ТИК №19 подал иск к главе комиссии

Член территориальной избирательной комиссии №19 Сергей Попов подал иск к главе избиркома Дмитрию Козлову, следует из данных на сайте Московского районного суда Петербурга. Попов рассказал ЗАКС.Ру, что требует признать действия Козлова незаконными. По словам члена ТИК, председатель комиссии несколько раз назначал заседания всего за несколько часов до начала. Также за несколько часов высылались проекты некоторых решений, сообщил Попов.

Согласно регламенту ТИК №19, проекты решений необходимо отправлять членам комиссии за день до заседания. Во время выборов можно сократить этот срок, но только в определенных "предусмотренным действующим законодательством" случаях, сказано в документе.

Попов в своем иске (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) указал, что проекты решений для заседания 8 июля, назначенного на 17:00 часов, он получил только около 12:00 часов. Член ТИК уверяет, что срочности в принятии тех документов не было.

"На заседании комиссии при утверждении повестки дня я задал председателю ТИК 19 вопрос о том, что побудило с такой срочностью, за 5 часов, назначать заседание; почему не завтра, не послезавтра. Ответ председателя: "Срочным пунктом является утверждение сметы. Просьба финансового управления городской комиссии"", - написал Попов в иске.

По его словам, такие срочные заседания не всегда удобны тем, кто имеет постоянную работу. Кроме этого, не всегда удается ознакомиться с проектами решений за несколько часов, добавил член комиссии. В частности, по его словам, можно было отложить принятие плана работы с инвалидами.

- Кто заставляет его с такой поспешностью принимать? Если что-то конкретное нужно сделать, давайте решим, что вот это мы будем делать, а остальное потом. Не было там ничего, что срочно надо делать, - рассказал Попов.

Глава ТИК №19 Козлов отказался общаться с корреспонденткой ЗАКС.Ру по телефону. Он заявил, что готов давать комментарии только при личной встрече.

Предварительное заседание суда назначено на 21 июля.

София Саттарова