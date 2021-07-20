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"Нужно убеждать": В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге

фото ЗакС политика "Нужно убеждать": В Роспотребнадзоре допустили введение обязательной вакцинации в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия в эфире "Фонтанки" допустила, что в городе может быть введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников.

"В случае необходимости это возможно. Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять", — сказала Чхинджерия.

По ее словам, целевой показатель вакцинации — 60% взрослого населения, или 2,67 млн человек. С учетом уже привитых петербуржцев осталось около 1,5 млн человек. Представитель Роспотребнадзора отметила, что "надо прививать еще интенсивнее".

20 июля в Петербург доставили новую партию вакцины "Спутник V".

 

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