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В Москве пикетчика с плакатом в поддержку Навального задержали дважды за день

фото ЗакС политика В Москве пикетчика с плакатом в поддержку Навального задержали дважды за день

Столичного политического активиста Даниила Симачева 20 июля повторно задержали через несколько часов после первого раза, передает сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо". В первой половине дня он встал на Пушкинской площади с плакатом с надписью "Свободу Алексею Навальному", вскоре после чего его доставили в отдел полиции, заставили написать объяснительную и выпустили без составления административного протокола.

Оказавшийся на свободе Симачев снова вышел на ту же площадь и встал в одиночный пикет, что привело к повторному доставлению в участок.

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный более 180 дней находится в заключении. Отравленный в России и вернувшийся в Москву после лечения в берлинской клинике, он был задержан прямо в аэропорту и 2 февраля получил замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году.

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