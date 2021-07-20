Замглавы комбината Мариинского театра заподозрили во взятке в 1,6 млн рублей

Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой, сообщили в объединенной пресс-службы городских судов.

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Алмазова, занимая должность заместителя заведующего художественно-производственного комбината Мариинского театра, в 2019 году потребовала от поставщика оборудования для раскройки материалов ООО "ВИНК" 1,2 млн рублей за создание условий для заключения договора на поставку. Спустя несколько месяцев Алмазова, полагает следствие, увеличила размер требуемой взятки до 1,6 млн рублей при максимальной стоимости того контракта в 7,5 млн.

Контракт между Мариинским театром и подконтрольным "ВИНК" ООО "АВТОЭКСПРЕСС" был заключен в октябре 2019 года. Следствие считает, что фактически "ВИНК" поставило планшетный раскройщик по заведомо для Алмазовой завышенной стоимости. Затем, по версии следователей, она выставила счет на оплату не имевших места в действительности фиктивных обязательств ООО "АВТОЭКСПРЕСС" перед индивидуальным предпринимателем Ковалем В.И. на 1,598 млн рублей, получила деньги и распорядилась ими по-своему.