В Петербурге пока не собираются вводить QR-коды для посещения кафе

Петербургские чиновники не стремятся вслед за Москвой создавать систему QR-кодов для посещения заведений общепита, о чем дал понять в эфире "Фонтанки" первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.

"Технически механизм понятен, и технически правительство Петербурга к этому готово. Но сейчас, в той динамике [распространения заболеваемости коронавирусом], в которой мы находимся, этот вопрос не рассматривается", - произнес он.

В ходе той же пресс-конференции ранее Ситов сказал, что, наоборот, Смольный рассматривает варианты снятия коронавирусных ограничений. Это относилось к фуд-кортам и островным павильонам внутри торговых центров. Важнейшим основанием для послаблений, по словам Ситова, должна стать массовая вакцинация сотрудников.