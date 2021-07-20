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Новости 20 июля, 20:13

КПРФ не хочет подписывать с единороссами соглашение о безопасных выборах

фото ЗакС политика КПРФ не хочет подписывать с единороссами соглашение о безопасных выборах

Призыв единороссов к остальным партиям подписать соглашение, по которому бы их представители брались обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность на время избирательной кампании и выборов в Госдуму, отвергли в ЦК КПРФ. Первый зампред ЦК, Юрий Афонин, выразил свое принципиальное несогласие с поступившим предложением. 

"Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с "Единой Россией" тем более, ни с ЛДПР и "Справедливой Россией" мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ - единственные, кто противостоит этой команде", - приводит его слова ТАСС.

Афонин утверждает, что все необходимое уже прописано в актуальном законодательстве и нет нужды дополнительно что-то скреплять подписями. Более того, по его словам, граждане имеют законное право как вакцинироваться, так и уклоняться от этой процедуры.

"И попытка кого-то - наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт - это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства", - рассудил Афонин.

Единороссы в своем заочном послании призывали другие партии обеспечивать избирателей средствами индивидуальной защиты, избегать массовых предвыборных мероприятий без необходимости и прививаться от коронавируса.

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