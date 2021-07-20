Петербургские кандидаты в депутаты ГД добиваются установки КОИБов на своих территориях

Автоматические урны для голосования попросили у Центризбиркома установить на их избирательных территориях два петербургских политика, баллотирующихся в Госдуму - Оксана Дмитриева (округ №217) и Надежда Тихонова (округ №212). Об этом пишет издание "Фонтанка".

Так, Тихонова в своем обращении указывает, что в ее округе Горизбирком планирует сократить число КОИБов, в свзи с чем представительница "Справедливой России - За правду" добивается воспрепятствования этому из Москвы, опасаясь, что в противном случае велик риск избыточных фальсификаций. Похожее обращение направляла и Оксана Дмитриева.

"КОИБы — это дефицитный товар. Нигде не написано, по какому принципу их должны распределять. И оспаривать решение, которое готовит горизбирком, сложно: раньше в дефицитное время если вам не достались сапоги в магазине, то никуда не пожалуешься", - приводит ее цитату издание.

Соратник Дмитриевой Павел Швец убежден, что КОИБы способны обеспечить максимально честный подсчет голосов.

На сентябрьских выборах в Петербурге будут доступны и готовы к работе 352 автоматических урны для голосования. Такое их число сможет покрыть только 18% УИКов.