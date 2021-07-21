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В Петербурге скончался физик, академик РАН Василий Глухих

фото ЗакС политика В Петербурге скончался физик, академик РАН Василий Глухих

В Петербурге в возрасте 92 лет ушёл из жизни знаменитый физик, академик РАН Василий Глухих, оповестили в пресс-службе комитета по науке и высшей школе города.

Причина смерти учёного не уточняется.

Глухих - уроженец Курганской области. В 1952 году с отличием выпустился из Томского политехнического института по специальности "инженер-физик". Позднее получил работу в Институте ядерных исследований НИИЭФА, который и возглавил: директором НИИЭФА учёный был с 1974 по 2003 год, а с 2003 по 2016 год стал его научным руководителем.

Глухих внес выдающийся вклад в развитие российской атомной отрасли. Одно из направлений, которыми он занимался, - магнитогидродинамическое электромашиностроение. В дальнейшем под его началом был создан электронно-пучковый термоядерный комплекс "Ангара-5" (ТРИНИТИ, 1982 год), первый в мире токамак со сверхпроводниковой обмоткой Т-15. Глухих также внес личный вклад в создание международной программы по созданию термоядерного реактора ИТЭР. На НИИЭФА возложены функции главного конструктора и координатора НИОКР в России.

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