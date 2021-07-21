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Новости 10:22

Мишустин выделил регионам 85 млрд рублей на поддержку регионального здравоохранения

фото ЗакС политика Мишустин выделил регионам 85 млрд рублей на поддержку регионального здравоохранения

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о государственном финансировании региональных сфер здравоохранения 85 млрд рублей, информирует пресс-служба кабинета министров.

"Российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указывается в послании кабмина.

Соответствующее решение премьер принял постфактум поручения главы государства Владимира Путина. По плану, государственная поддержка должна помочь 

Такое решение было принято по поручению российского лидера принимать региональным медучреждениям пациентов с различными болезнями на фоне повышенной нагрузки ввиду продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба Кремля

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