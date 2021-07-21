Житель Башкирии получил 40 часов исправительных работ за призыв "выпить чаю" на шихане Куштау

Городской суд Ишимбая решил отправить местного жителя Григория Горового на 40 часов исправительных работы за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП), передает "МБХ медиа".

Протокол активист получил после того, как в мае на фоне локальных протестов призвал своих земляков "попить чаю" на шихане Куштау, разместив соответствующий пост "ВКонтакте".

"У нас теперь судья сама решает, где можно в лесу чай пить, а где нельзя. Обжаловать решение не хочу, так как не вижу в этом смысла", - высказался о решении суда Горовой.

Ранее из-за призыва к чаепитию на Куштау протокол на руки получил ещё один местный активист Фарит Рахматуллов, которому присудили 20 тысяч рублей штрафа.

В прошлом году "Башкирская содовая компания" (БСК) хотела начать промышленную разработку горы Куштау, чему резко воспротивились местные жители, устроив массовые протесты. В итоге руководитель Башкирии Радий Хабиров известил о том, что шихан промышленники не получат, после чего Минприроды присвоило ему статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Добавим, что призыв "выпить чаю" в протестной повестке появился после отравления Алексея Навального: изначально существовала версия, что политику могли подмешать что-то в напиток в аэропорте Томска, откуда он вылетал в Москву. Тогда на борту самолёта он впал в кому.