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В Новгородской области построят новый дом престарелых за почти 1 млрд рублей

фото ЗакС политика В Новгородской области построят новый дом престарелых за почти 1 млрд рублей

Правительство Новгородской области заключило контракт на возведение нового дома-интерната для престарелых: строительство обойдётся региону в чуть более 915 млн рублей.

Работы выполнит единственный откликнувшийся на тендер конкурсант - ООО "Мск-Строй".

Интернат с геронтологическим отделением будет рассчитан на 200 человек. Она появится на месте "Новгородского Дома ветеранов", расположенного на улице Береговой в микрорайоне Деревяницы Великого Новгорода. Прежнее здание было возведено в 1988 году и способно было вместить 170 подопечных. Сейчас оно признано аварийным и подлежит сносу.

Строительство по плану должно завершиться в 2024 году. К этому моменту подрядчик должен начать устанавливать на объекте видеонаблюдение, возводить ограждения и проводить земляные работы по выносу сетей с территории застройки: на обозначенные задачи отдельно выделено 20,4 млн рублей, уточнили в новгородском правительстве. Подрядчик уже ведёт подготовку строительной площадки.

В новом здании будут находиться творческие мастерские и бассейн. Отдельно возведут административно-бытовой корпус. Согласно требованию чиновников, комнаты в интернате должны быть рассчитаны на двухместное проживание, каждая будет оборудована собственным санузлом.

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