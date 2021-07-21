СК не нашел следов пребывания людей в подземной частной тюрьме в Ленобласти

Следователи не нашли следов пребывания людей в "частной тюрьме" во Всеволожском районе Ленобласти, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощика главы следственного управления СК по Ленобласти Марию Добрынину.

"По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия", - заявила Добрынина.

По ее словам, этот подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты, том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. Добрынина сообщила, что следователи изъяли более 500 объектов, по которым провели свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз.

Тюрьма была обнаружена в ходе расследование убийства мужчины, рассказала Добрынина. Убитого нашли в автомобиле Mercedes на трассе Сортавала - Петербург. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другого автомобиля, который следовал в сторону домов во Всеволожском районе. В ходе осмотра интересовавшего следователей и был найден подвал из трех помещений.

Добрынина добавила, что вход в подвал был засыпан песком на основании обращения собственника участка в местную администрацию.

Напомним, бункер, в котором воссоздана обстановка СИЗО, схожая с "Крестами", обнаружили журналисты в июле. Кроме трех камер с двухъярусными "шконками", там была печь размером с человеческий рост. После публикации в СМИ 19 июля вход в бункер засыпали.