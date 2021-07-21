           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:33

ОНК: Экспертиза признала "казанского стрелка" Галявиева невменяемым

фото ЗакС политика ОНК: Экспертиза признала "казанского стрелка" Галявиева невменяемым

Проведённая в институте им. Сербского психиатрическая экспертиза позволила установить, что устроивший "казанский колумбайн" россиянин Ильназ Галявиев был невменяемым в момент убийства детей, пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее сообщение от Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - отчитались в ОНК.

В то же время в Следственном комитете уведомили РИА "Новости", что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева ещё не завершена.

Напомним, что трагедия произошла в школе № 175 Казани 11 мая: Галявиев пришел в учебное заведение с ружьём и начал стрелять по людям. В результате погибли десять человек, ещё двадцать попали в больницы. В социальных сетях 19-летний юноша называл себя "богом" и предупреждал о желании убивать людей. Сам он тоже учился в обозначенной гимназии.

Ружье принадлежало молодому человеку легально, в связи с чем позднее президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.

"Казанский стрелок" на время следствия заключён под стражу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru