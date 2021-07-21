Число умерших от COVID-19 россиян превысило 150 тысяч человек

Число умерших от коронавируса россиян, по официальным данным, увеличилось до 150 705, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За последние сутки в статистику добавили 783 новых случая.

По данным штаба, за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусом. Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 030 240 случаев заболевания.

В Петербурге заболели еще 1 939 человек. По данным штаба, с марта 2020 года в городе зафиксировано 509 446 случаев заболевания. Еще 103 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего пока известно о 18 527 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 254 человек. В Подмосковье – 2 161.