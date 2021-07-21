           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:33

Число умерших от COVID-19 россиян превысило 150 тысяч человек

фото ЗакС политика Число умерших от COVID-19 россиян превысило 150 тысяч человек

Число умерших от коронавируса россиян, по официальным данным, увеличилось до 150 705, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За последние сутки в статистику добавили 783 новых случая. 

По данным штаба, за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусом. Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 030 240 случаев заболевания. 

В Петербурге заболели еще 1 939 человек. По данным штаба, с марта 2020 года в городе зафиксировано 509 446 случаев заболевания. Еще 103 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего пока известно о 18 527 летальных исходов от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 254 человек. В Подмосковье – 2 161.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru