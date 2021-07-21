           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:03

В Москве перестали выходить на связь экс-сотрудники воронежского штаба Навального*

фото ЗакС политика В Москве перестали выходить на связь экс-сотрудники воронежского штаба Навального*

В Москве начиная с шести утра пропала связь с бывшими сотрудниками воронежского штаба Навального* Софией Капиносовой и Андреем Ахмедуловым, уведомляет "ОВД-Инфо".

По предварительной информации, они могут находиться в отделе Следственного комитета в Техническом переулке, к обоим выехали адвокаты.

17 июля в столичном аэропорту была задержана экс-координатор самарского штаба Навального* Мария Евдокимова: её увозили на допрос в СК в рамках дела о мошенничестве, возбужденного в отношении оппозиционера.

Напомним, по версии следствия, Навальный преступным путем присвоил пожертвования сторонников, спонсировавших его политическую деятельность. Сумма ущерба оценивается в 356 млн рублей. Начиная с весны по делу допрашивают десятки бывших сотрудников организаций Навального, которые вынужденно закрылись под давлением российских властей.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru