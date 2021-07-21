В Москве перестали выходить на связь экс-сотрудники воронежского штаба Навального*

В Москве начиная с шести утра пропала связь с бывшими сотрудниками воронежского штаба Навального* Софией Капиносовой и Андреем Ахмедуловым, уведомляет "ОВД-Инфо".

По предварительной информации, они могут находиться в отделе Следственного комитета в Техническом переулке, к обоим выехали адвокаты.

17 июля в столичном аэропорту была задержана экс-координатор самарского штаба Навального* Мария Евдокимова: её увозили на допрос в СК в рамках дела о мошенничестве, возбужденного в отношении оппозиционера.

Напомним, по версии следствия, Навальный преступным путем присвоил пожертвования сторонников, спонсировавших его политическую деятельность. Сумма ущерба оценивается в 356 млн рублей. Начиная с весны по делу допрашивают десятки бывших сотрудников организаций Навального, которые вынужденно закрылись под давлением российских властей.