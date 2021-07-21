Памфилова сочла абсурдным иск "Яблока" из-за порядка видеонаблюдения в ходе выборов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что считает иск "Яблока" о порядке видеонаблюдения на выборах в Госдуму абсурдным и безответственным, ее комментарий приводит Telegram-канал ЦИК.

Памфилова утверждает, что в Москве интернет-трансляция с избирательных участков в течение трех дней обошлась бы городской казне почти в миллиард рублей.

"Представьте только: миллиард - для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей". Трёхсуточная трансляция по всей стране естественно, обошлась бы гораздо дороже. Готовы ли избиратели, в том числе и "Яблока", пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объёму увеличится практически в 15 раз?" - заявила Памфилова.

По ее мнению, ЦИК создал "максимально благоприятные условия для "живых" наблюдателей от партий, кандидатов и общественников, которых не может заменить никакое видеонаблюдение". Памфилова раскритиковала "Яблоко", заявив, что "шуму от неё больше всего, а наблюдателей - "с гулькин нос". Напоследок она привела в пример западные страны, сказав, что там "видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь".

Накануне "Яблоко" подало иск в Верховный суд, обжаловав порядок видеонаблюдения с избирательных участков во время выборов в Госдуму. Партия опасается, что постановление ЦИК ограничивает избирательные права граждан.