Режим ЧС ввели по всей Карелии из-за лесных пожаров

Власти Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах по всей территории республики из-за пожаров, сообщается на сайте карельского правительства.

Режим действует с 23:00 20 июля. По данным карельского правительства, сейчас в регионе горят 33 лесных пожара на площади 7 280 гектаров, из них 15 локализованы. К тушению огня привлечены около 700 человек, 150 единиц техники, 21 июля к ним присоединятся 100 сотрудников Минобороны.

Особое внимание власти обратили на крупные пожары в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах.

Накануне в Карелию для контроля за ходом тушения пожаров прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.