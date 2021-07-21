"ЕР боится народного гнева": В Саратове депутатам разрешили скрывать партийную принадлежность в бюллетенях

Депутаты Саратовской областной думы разрешили кандидатам в народные избранники не указывать в выборных бюллетенях свою партийную принадлежность, информирует Znak.com.

С соответствующей инициативой выступила фракция "Единой России" в местном парламенте, уточнил коммунист Владимир Есипов в разговоре с изданием. Он полагает, что представители ЕР намеренно приняли соответствующий законопроект, так как "боятся народного гнева и прячутся", в то время как члены компартии своим партийным брендом гордятся.

В ответ на критику КПРФ губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что "„Единая Россия" никого не боится из политических конкурентов".

Следует напомнить, что на выборах, прошедших в 2018 и 2019 годах, некоторые кандидаты в губернаторы шли самовыдвиженцами, но при поддержке правящей партии власти. Решение было принято на фоне падения рейтингов ЕР. Таким образом поступил и нынешний петербургский глава Александр Беглов.

Впоследствии лидер ЕдРа Дмитрий Медведев таких самовыдвиженцев отругал.