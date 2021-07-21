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Новости 14:11

Суд продлил арест Андрею Пивоварову до 29 октября

фото ЗакС политика Суд продлил арест Андрею Пивоварову до 29 октября

Октябрьский районный суд Краснодара 21 июля продлил арест политику Андрею Пивоварову. Судья отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения, предположив, что Пивоваров сможет попытаться скрыться от правосудия. Он останется в СИЗО до 29 октября, сообщает Telegram-канал "Свободу Пивоварову". 

Заседание проходило в закрытом режиме. В это время в коридорах здания суда собрались журналисты и другие активисты, приехавшие поддержать оппозиционера: экс-депутат Юлия Галямина, правозащитники Марина Литвинович, активист Алексей Миняйло и другие неравнодушные. 

Пивоваров примет участие в выборах в Государственную думу. "Яблоко" включило его в региональную группу по Краснодару. Его право на участие в выборах 17 июля подтвердила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 

Напомним, Пивоваров был снят с самолета сотрудниками полиции в аэропорту Пулково 31 мая, когда он собирался отправиться на отдых с семьей в Варшаву, после чего был этапирован в Краснодар. Он проходит обвиняемым по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Поводом для возбуждения дела стал репост на странице Пивоварова в Facebook. Защита настаивает, что репост был сделан другим человеком.

Константин Леньков

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