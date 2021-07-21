МО "Смольнинское" потратит 423 тысячи рублей на блендеры для долгожителей

Администрация МО "Смольнинское" 20 июля разместила на портале госзакупок извещение о запросе котировок в электронной форме на поставку 162 блендеров. Их планируют подарить долгожителям района, а также семейным парам, отмечающим юбилей свадьбы. На подарки планируется потратить до 423 тысячи рублей.

Доставлять бытовую технику поставщик будет с июля по декабрь 2021 года. Каждый месяц по 27 штук. Это будет погружной блендер с мощностью не менее 16000 оборотов в минуту. Объем чаши должен быть не менее 500 мл. В комплекте с блендером должны идти венчик и стакан для смешивания объемом не менее 600 мл. Они также должны иметь функцию "турбо режима". Одно устройство МО "Смольнинское" оценило в 2,6 тысячи рублей. Заявки на поставку блендеров будут приниматься до 27 июля.

В марте 2021 года МО "Смольнинское" уже проводила похожую закупку. Тогда администрация искала 87 устройств за 208 тысяч рублей. Победителем стало ООО "ПМП Снабжение", предложив наименьшую цену в 198 тысяч рублей.

Константин Леньков