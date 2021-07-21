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Новости 14:30

Администрация Пушкинского района: Наши сотрудники не организовывали сбор подписей для выборов в ЗакС

фото ЗакС политика Администрация Пушкинского района: Наши сотрудники не организовывали сбор подписей для выборов в ЗакС

Администрация Пушкинского района в ответ на запрос ЗАКС.Ру сообщила, что им известно о жалобе депутата Законодательного собрания от "Единой России" Юрия Бочкова. Парламентарий обратился в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с заявлением о том, что его конкурент по выборам в ЗакС по округу №24 Дмитрий Павлов ("Новые люди") якобы может собирать подписи при поддержке администрации Пушкинского района. По словам Бочкова, на месте сбора подписей присутствовала сотрудница ведомства Петрова М.М. 

Она действительно работает начальником отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления в районной администрации, сообщили в ведомстве. Но никто из сотрудников не проводил сбор подписей, заявили в администрации:

"Должностные лица администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга не организовывали мероприятий по сбору подписей". 

Горизбирком провел заседание рабочей группы по жалобе Бочкова и решил подробнее разобраться в ситуации. Пока проверка не окончена - работа ведется, сообщили ЗАКС.Ру в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Там же уточнили, что срок на рассмотрения жалобы - 30 дней. 

 

София Саттарова

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Упоминаемые персоны
Бочков Юрий Павлович 

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