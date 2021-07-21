           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:33

"Медиалогия": В июне в соцсетях чаще говорили о Собянине, Алиханове, Воробьёве; Беглов - в конце топа

фото ЗакС политика "Медиалогия": В июне в соцсетях чаще говорили о Собянине, Алиханове, Воробьёве; Беглов - в конце топа

Компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость российских глав регионов в июне и опубликовала топ из политиков, чьи решения или высказывания наиболее часто обсуждали в социальных сетях.

Так, в лидерах - столичный мэр Сергей Собянин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и подмосковный глава Андрей Воробьёв. Причём, Алиханов попал в топ впервые.

Собянин "отметился" заявлениями о нерабочих днях с 15 по 19 июня в Москве, о системе ресторанных QR-кодов для "covid-free" горожан, а также о появлении в столице нового "дельта" штамма.

В свою очередь Алиханова обсуждали в соцсетях за слова об Илоне Маске, который, по его мнению, вряд ли бы смог предложить нечто "гениальное" отечественному автопрому. Кроме того, пользователи оценили партнёрство Калининградской области и компании "Мегафон".

Наконец, о Воробьёве говорили ввиду введения в Подмосковье обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников, а также о поставке в регион 1,2 млн доз "антиковидных" препаратов при населении в 7,7 млн человек. Кроме того, он заявил о введении системы QR-кодов для посещения детских площадках в парках и дворах.

Петербургский глава Александр Беглов, обычно бывающий в самом верху топа, в июне внимание соцсетей ничем не привлёк - он занимает восьмую строчку рейтинга.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru