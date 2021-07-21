           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:25

В Петербурге ждут грозы и штормовой ветер 22 июля

фото ЗакС политика В Петербурге ждут грозы и штормовой ветер 22 июля

Управление МЧС по Петербургу предупредило, что 22 июля в городе ожидаются дожди и грозы.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, осадки в Петербурге будут кратковременными, и ждать их стоит во второй половине дня. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигнуть 17 м/с, в основном ожидается 7 – 12 м/с. Температура днем составит плюс 21 – плюс 23 градуса, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Пока в Петербурге установилась относительно прохладная погода на фоне аномальной жары июня и июля. Однако вскоре, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до тридцатиградусных значений, август обещает быть теплым.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru