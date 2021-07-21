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Муниципал 15:57

В МО "Северный" планируют провести спортивные соревнования с участием трудовых мигрантов

фото ЗакС политика В МО "Северный" планируют провести спортивные соревнования с участием трудовых мигрантов

Провести спортивные мероприятия с участием трудовых мигрантов договорились представители местной администрации МО "Северный" и совета Узбекской национально-культурной автономии, сообщили в группе Совета муниципальных образований Петербурга.

Встреча главного специалиста организационного отдела местной администрации Станислава Гарасевича с председателем совета автономии Равшанбеком Курбановым состоялась во вторник, 20 июля. 

В ходе мероприятия также обсуждалась возможность встречи генерального консула Узбекистана в Петербурге Алишера Бабаева с трудовыми мигрантами, проживающими и работающими в МО "Северный".

Фото: vk.com/Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга

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