В МО "Северный" планируют провести спортивные соревнования с участием трудовых мигрантов

В ходе мероприятия также обсуждалась возможность встречи генерального консула Узбекистана в Петербурге Алишера Бабаева с трудовыми мигрантами, проживающими и работающими в МО "Северный".

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