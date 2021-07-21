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Полиция задержала двух сборщиков подписей за выдвижение Фатьяновой

фото ЗакС политика Полиция задержала двух сборщиков подписей за выдвижение Фатьяновой

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сборщиков подписей за выдвижение Ирины Фатьяновой на выборы в Законодательное собрание. Это произошло 21 июля на площади Льва Толстого. Фатьянова в своем Telegram-канале сообщила, что волонтеры, по мнению сотрудников полиции, могли нарушить правила публичного мероприятия, еще одна сборщица обвиняется в неповиновении требованию сотрудника полиции. 

По словам сотрудника предвыборного штаба Фатьяновой Александра Верещагина, сборщики находились возле станции метро "Петроградская" примерно с трех часов дня. Рядом с ними был ролл-ап с портретом кандидатки, а также стол. В задержании участвовали трое сотрудников полиции. Сейчас задержанных доставили в 43-й отдел. Предположительно, обоим вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания (ст. 20.2 КоАП), а в отношении одной еще и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). 

Напомним, сотрудники полиции уже задерживали сборщиков независимых кандидатов 14 и 15 июля. Тогда силовики объясняли задержания самовольным занятием земельного участка и нарушением правил агитации. Действия правоохранителей осудили глава ЦИК Элла Памфилова, депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"), уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Памфилова даже обратилась к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием не мешать кандидатам в сборе подписей. Петербургская избирательная комиссия обещала подготовить свои разъяснения по работе сборщиков подписей для ГУ МВД.

Константин Леньков

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