Полиция задержала двух сборщиков подписей за выдвижение Фатьяновой

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сборщиков подписей за выдвижение Ирины Фатьяновой на выборы в Законодательное собрание. Это произошло 21 июля на площади Льва Толстого. Фатьянова в своем Telegram-канале сообщила, что волонтеры, по мнению сотрудников полиции, могли нарушить правила публичного мероприятия, еще одна сборщица обвиняется в неповиновении требованию сотрудника полиции.

По словам сотрудника предвыборного штаба Фатьяновой Александра Верещагина, сборщики находились возле станции метро "Петроградская" примерно с трех часов дня. Рядом с ними был ролл-ап с портретом кандидатки, а также стол. В задержании участвовали трое сотрудников полиции. Сейчас задержанных доставили в 43-й отдел. Предположительно, обоим вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания (ст. 20.2 КоАП), а в отношении одной еще и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Напомним, сотрудники полиции уже задерживали сборщиков независимых кандидатов 14 и 15 июля. Тогда силовики объясняли задержания самовольным занятием земельного участка и нарушением правил агитации. Действия правоохранителей осудили глава ЦИК Элла Памфилова, депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"), уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Памфилова даже обратилась к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием не мешать кандидатам в сборе подписей. Петербургская избирательная комиссия обещала подготовить свои разъяснения по работе сборщиков подписей для ГУ МВД.

Константин Леньков