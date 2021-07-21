Мосгорсуд оставил в силе меры пресечения редакторам DОХА

Мосгорсуд оставил в силе запрет определенных действий редакторам DОХА Алле Гутниковой, Наташе Тышкевич, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну, передает DOXA.

Им по-прежнему запрещено выходить из дома, кроме времени с 08:00 до 10:00 утра, пользоваться интернетом до 14 сентября. Арамяну также отказали в смене места отбывания меры пресечения.

Напомним, редакторы DOXA стали фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они обратились к читателям. Ограничения, наложенные на молодых людей, сопоставимы с условиями домашнего ареста. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в митингах.