Путин призвал регионы активнее убеждать граждан в необходимости вакцинации от COVID-19

Российский глава Владимир Путин обратился к региональным властям с призывом активнее наращивать темпы вакцинации граждан от коронавируса, передаёт РИА "Новости".

"Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают - прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", - сказал в назидание Путин.

Добавим, днём ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия не исключила, что в городе может быть введена обязательная вакцинация. "В случае необходимости это возможно", - констатировала чиновница. По её словам, целевой показатель вакцинации в Северной столице - 60% взрослого населения, или 2,67 млн человек. Цифры постепенно подходят к заявленному показателю, заключила Чхинджерия.