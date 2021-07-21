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Экс-сотрудница ПГУПС получила условный срок за "обирание" студентов

фото ЗакС политика Экс-сотрудница ПГУПС получила условный срок за "обирание" студентов

Куйбышевский райсуд огласил приговор в отношении бывшего инженера отдела договорных форм обучения Петербургского государственного университета путей сообщения, оповестили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Бывшую сотрудницу вуза, чьё имя не называется, признали виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

"С 2016 по 2018 года женщина вводила в заблуждение студентов и обещала им за деньги способствовать ликвидации академической задолженности по учебным дисциплинам. Всего она получила более 1 млн рублей", - сообщается в послании прокуратуры.

Суд счёл, что за свои проступки женщина должна быть наказана условным сроком продолжительностью три года с испытательным сроком в два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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