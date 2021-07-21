Кабмин отменил обязательные штампы о браке и детях в паспорте

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее правила внесения отметок в российский паспорт, передает РИА "Новости".

Штампы о регистрации брака и о наличии детей до 14 лет теперь будут ставиться в паспорта по желанию гражданина. Также гражданин сможет сам решать, ставить ли в паспорт штампы о ранее выданных паспортах, загранпаспортах, ИНН, группе крови. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства, снятии с регистрационного учета, об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.

Ранее по желанию ставились лишь отметки о группе крови, резус-факторе и ИНН.