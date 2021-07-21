Комиссии зарегистрировали еще 4 кандидатов в ЗакС

Территориальные избирательные комиссии Петербурга зарегистрировали еще 4 человек в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Все они представляют партию "Справедливая Россия - За правду".

В частности, кандидатом по округу №10 стал Анатолий Кривенко, а по округу №11 - Константин Агарков, по округу №19 Сергей Толокнов. Соответствующие решения комиссий опубликованы на их сайтах.

Новый статус кандидата вы депутаты получил Виктор Ложечко, выдвинувшийся по округу №9. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в ТИК №5.

Всего документы на выдвижение в депутаты ЗакСа подали уже более 100 человек. Основная часть из них - представители партий.

Ранее ТИК №16 зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Государственной Думы от Петербурга. Всех выдвинувшихся в парламенты можно посмотреть на карте ЗАКС.Ру.

София Саттарова