Путин поручил доложить ему о ситуации с ценами на базовые продукты питания в России

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил доложить ему о ситуации с ценами на основные продукты, отметив, что остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты, передает РИА "Новости".

"Имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего, на продукты питания. Особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого "борщового набора", мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал Путин.

Он потребовал от Федеральной антимонопольной службы активнее мониторить ситуацию с ценами в торговых сетях. Также Путин отметил, что к этому должны подключиться руководство регионов и Минпромторг, создав "условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест".

Вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что серьезно выросли цены на овощи, передает ТАСС. Цены на картофель выросли на 64%, морковь - на 86%, капусту - на 43%, лук - на 15%.

"Совместная работа правительства, регионов и партии "Единая Россия" позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с ценами на овощи", - сказала Абрамченко.