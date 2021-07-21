Роспотребнадзор: Главный парад ВМФ в Петербурге пройдёт без зрителей

В петербургском управлении Роспотребнадзора известили, что главный парад сил ВМФ было решено проводить без участия зрителей из-за сложной эпидемической обстановки в городе, сообщает РИА "Новости".

"Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений – снизить риск заражения людей во время мероприятия. Просим всех вас – отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению", - заявила главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова.

Ранее сегодня стало известно, что на мероприятие приедет Владимир Путин.

12 июля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что грядущий парад ВМФ по случаю 325-летия российского флота станет самым масштабным по сравнению с прошедшими ранее. Это заявление побудило депутата Заксобрания Бориса Вишневского обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города. Кроме того, репетиция парад практически ежедневно парализует движение в центре Петербурга.