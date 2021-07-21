Минздрав: Под наблюдением медиков находятся 889 тысяч россиян с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уведомил президента Владимира Путина об общероссийском количестве "активных" пациентов с COVID-19. Цифры пандемии были озвучены в ходе видеоконференции главы государства с членами правительства страны.

"Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% - это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю", - отчитался Мурашко перед Путиным. Слова министра приводит РИА "Новости".

По информации главы Минздрава, реанимационные койки занимают 5,2 тысячи россиян, при этом все медицинские учреждения страны обеспечены необходимым количеством ИВЛ и дополнительными местами для больных.

"Прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились за последнюю неделю", - подытожил Мурашко.

Добавим, что ранее сегодня в комитете по здравоохранению Петербурга также заявили о снижении количества COVID-госпитализаций.