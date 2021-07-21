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Новости 18:54

"Петроэлектросбыт" объяснил огромные очереди абонентов последней датой оплаты и ошибкой в квитанциях

фото ЗакС политика "Петроэлектросбыт" объяснил огромные очереди абонентов последней датой оплаты и ошибкой в квитанциях

"Петроэлектросбыт" объяснил рост количества звонков на горячую линию и большие очереди из абонентов, на которые жаловались петербуржцы, передает "Фонтанка".

Горожане жаловались на то, что ответа по горячей линии приходится ждать более получаса, а в офисах организации скапливаются большие очереди на оплату квитанций. К тому же, обратили внимание горожане, в двух подряд квитанциях некоторые потребители увидели одинаковые показания  потребленной энергии, но разные начисленные суммы.

"Петроэлектросбыт" на своем сайте сообщал, что в документах за июнь 2021 году "по техническим причинам отражены показания приборов учета электроэнергии, переданные в предыдущих периодах". При этом суммы, выставленные к оплате, в компании назвали корректными.

Представители компании пояснили, что из-за того, что в части счетов отображены показания предыдущего периода, возросло количество звонков на горячую линию и очных обращений в центры приема платежей. Живые очереди связаны с тем, что 20-е число - это последний срок оплаты за предыдущий месяц. 

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