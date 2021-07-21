Участок ЗСД сделают бесплатным для автомобилистов на время репетиции парада ВМФ

Комитет по транспорту объявил время бесплатного бесплатного проезда по участку ЗСД на время репетиции Военно-морского парада.

22 июля будет открыт бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта с 09:00 до 14:00. Также будет доступен бесплатный проезд в день парада, 25 июля, с 07:00 до 14:00.

Кроме того, в комтрансе напомнили, что 22 июля в связи с репетицией парада с 09:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта по:

Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;

Университетской набережной;

Биржевой площади;

Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;

Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой;

Набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линии В.О. до Благовещенского моста;

Литейному, Троицкому, Благовещенскому, Дворцовому мостам.

На сайте Смольного доступна схема изменений в движении общественного транспорта, маршруты которого прилегают по этим улицам.

Парад ВМФ пройдет 25 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что он станет самым масштабным за последние годы. Из-за этого депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в Смольный с требованием объяснить, согласовывал ли федеральный центр масштаб события, которое будет проводиться в сложной эпидемической обстановке, с администрацией города.

Парад пройдет без зрителей по требованию Роспотребнадзора. Его примет президент Владимир Путин, как главнокомандующий.