           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:26

Арбитраж арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи на миллиард рублей

фото ЗакС политика Арбитраж арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи на миллиард рублей

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца, передает ТАСС.

Арестованы деньги на счетах Льва Ковпака, Игоря Ковпака и Вероники Ковпак, ООО "Прометей", ООО "Продукт-ленд", ООО "ОЖК", ООО "Лев" в пределах 1 млрд рублей. Также арестовано движимое и недвижимое имущество, деньги на счетах ООО "Управа ко", ООО Супермаркет "Кировский", ООО "Армаг" и ряда других организаций.

Сообщается, что Лев Ковпак вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.

Ковпак - депутат Госдумы седьмого созыва от Каменск-Уральского одномандатного округа. Также он занимает пост вице-президента группы компаний "Кировский". 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru