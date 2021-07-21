Арбитраж арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи на миллиард рублей

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца, передает ТАСС.

Арестованы деньги на счетах Льва Ковпака, Игоря Ковпака и Вероники Ковпак, ООО "Прометей", ООО "Продукт-ленд", ООО "ОЖК", ООО "Лев" в пределах 1 млрд рублей. Также арестовано движимое и недвижимое имущество, деньги на счетах ООО "Управа ко", ООО Супермаркет "Кировский", ООО "Армаг" и ряда других организаций.

Сообщается, что Лев Ковпак вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.

Ковпак - депутат Госдумы седьмого созыва от Каменск-Уральского одномандатного округа. Также он занимает пост вице-президента группы компаний "Кировский".