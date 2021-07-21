Водители, штампы, бумага для списков избирателей: ГИК продолжает закупаться к выборам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия продолжает подготовку к проведению Единого дня голосования 19 сентября. На портале госзакупок 20 и 21 июля были размещены извещения о проведении электронных аукционов на поставку 6,9 тысяч штемпельных подушечек, 500 печатей и штампов, более тысячи пачек офисной бумаги и аренды двух автомобилей с водителями.

На поставку 6971 штемпельных подушечек для печатей готовы выделить 1,39 млн рублей. Для работы комиссии нужны два вида канцтоваров: круглые и прямоугольные подушечки синего цвета. Одна подушечка должна обеспечить минимум 10 тысяч оттисков и поддерживать совместимость со штампами TRODAT 4929, 4642 и 4927. Такое количество позволит избиркому поставить не менее 69 млн печатей. В среднем одну подушечку оценили в 196 рублей. Избирательная комиссия надеется получить их не позднее 31 августа 2021 года. Прием заявок продлится до 29 июля.

Эти подушечки были бы не нужны, если бы петербургский избирком не объявил о закупке 101 печати и 402 штампов за 516 тысяч рублей.

Другой, не менее важный инструмент избирательной комиссии - бумага, на которую выделили 579 тысяч рублей. Чтобы напечатать списки избирателей потребуется 370 пачек формата А4 (185 тысяч листов) и 687 пачек формата А3 (343 тысячи листов).

Для "оперативного осуществления служебной деятельности" комиссии во время подготовки и проведения выборов Горизбирком планирует арендовать два автомобиля с водителями. Уложиться хотят в 201 тысячу рублей. Одного водителя наймут на 25 рабочих дней с 16 августа по 17 сентября, а другого на 5 рабочих дней с 16 августа до 18 сентября. Первый будет развозить сотрудников Горизбиркома в дневное время с выходным в субботу и воскресенье, другому придется работать и по субботам. А после выборов, 20 сентября и вовсе с полуночи до 8 утра. Общее время аренды двух автомобилей составит 292 часа. Это должны быть легковые автомобили темного цвета, рассчитанные на четверых пассажиров, оснащенные тонировкой боковых и задних стекол, системой климат-контроля. Поведение водителей должно соответствовать требованиям делового этикета. Им запрещено курить в салоне автомобиля, а также разглашать информацию, о которой ему может стать известно в ходе поездок. В 2019 году аренда трех автомобилей с водителями на 844 часов обошлась городскому избиркому в 280 тысяч рублей.

Ранее, Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила о закупке 2904 переносных ящиков для голосования. На них планируют потратить не больше 8,7 млн рублей. Кроме того, чтобы еще больше людей узнало о предстоящих выборах, городская избирательная комиссия выделила 308 тысяч рублей на изготовление плакатов.

Константин Леньков