Перед 1 сентября калининградским учителям выплатят по 10 тысяч рублей за "хорошие показатели"

Руководство Калининградской области решило дополнительно финансово простимулировать работников сферы образования: к 1 сентября им обещано выплатить по 10 тысяч рублей за "хорошие показатели" работы.

Поощрить учителей и воспитателей решил глава региона Антон Алиханов, проинформировали в пресс-службе калининградского правительства.

Средства на выплаты педагогам возьмут из федеральной субсидии: ранее области выделили около 1 млрд рублей за высокие показатели социально-экономического развития.

"Очень надеемся, что в ближайшее время сможем быстро оформить все документы, чтобы успеть с этими выплатами до 1 сентября", - заключил Алиханов.