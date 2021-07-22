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На "Современник" пожаловались в прокуратуру из-за пропаганды ЛГБТ и оскорбления ветеранов в спектакле "Первый хлеб"

фото ЗакС политика На "Современник" пожаловались в прокуратуру из-за пропаганды ЛГБТ и оскорбления ветеранов в спектакле "Первый хлеб"

Столичная общественная организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на спектакль "Первый хлеб", чей премьерный показ состоялся 19 июля, передаёт РИА "Новости".

По словам организации, им якобы поступили "многочисленные обращения от ветеранов", которые сочли оскорбительными многие сцены из пьесы. В частности, считают в "Офицерах России", в спектакле постоянно звучит мат и имеется "пропаганда однополой любви".

Отдельного внимания, полагают ветераны, заслуживает монолог главной героини в исполнении Лии Ахеджаковой.

"Первый хлеб" принадлежит перу драматурга Рината Ташимова. На сайте "Современника" указывается, что пьеса повествует об "обычных людях, живущих в очень маленьком городе на очень большой реке". Герои не знают, что делать со своими жизнями, "поэтому идут на войну".

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