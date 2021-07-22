Коронавирус подтвердился у еще 24,4 тысяч россиян, в Петербурге - 1943 новых случая

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 471 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 767 инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 796, а сумело поправиться 22 660 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается прежней: в Москве 4287 новых больных, в Петербурге – 1943 (на 4 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1835. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1931 человек и скончалось 95.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.