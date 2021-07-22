ЦИК одобрил кандидатуру арестованной депутатки Кетеван Хараидзе для участия в выборах в Госдуму

Московскому муниципалу Кетеван Хараидзе, пребывающей под домашним арестом, удалось выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной думы по одномандатному округу: соответствующая информация отображена в списке заверенных ЦИК кандидатов, уведомила "Открытые медиа" глава предвыборного штаба политика Екатерина Успенская. Фамилия Хараидзе присутствует в числе кандидатов, выдвинутых "Зелёной альтернативой".

Обрести статус зарегистрированного кандидата Хараидзе должна 23 июля постфактум заседания окружного избиркома. Если муниципал, как соискатель, будет одобрена членами комиссии, то в текущей предвыборной гонке она станет вторым кандидатом в федеральный парламент, находящимся под судебными санкциями: ранее, напомним, ЦИК позволил экс-директору нежелательной организации "Открытая Россия" Андрею Пивоварову, сидящему в краснодарском СИЗО, принять участие в электоральном процессе.

Пакет необходимых для регистрации документов подал днём ранее нотариус Хараидзе. Почти две недели назад она находилась в СИЗО, однако 12 июля её смягчили меру пресечения на домашний арест. Муниципала, уточним, обвиняют в мошенничестве.