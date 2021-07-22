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Прилепин стремится к слиянию не только с КПРФ: писатель ведёт переговоры с "Коммунистами России" и РПСС

фото ЗакС политика Прилепин стремится к слиянию не только с КПРФ: писатель ведёт переговоры с "Коммунистами России" и РПСС

Российский писатель Захар Прилепин, не так давно ставший сопредседателем объединённой партии "Справедливая Россия — За правду", желает объединиться не только с КПРФ, но и другими левыми политическими силами: так, узнал Znak.com, он готовит переговоры с лидерами "Коммунистов России" и РПСС Максимом Сурайкиным и Максимом Шевченко.

Несколько дней назад Прилепин обратился к главе компартии Геннадию Зюганову с идеей слиться в единую "оппозиционную коалицию" после выборов в Госдуму. "Давайте объединим усилия и вместе создадим условия для спасения нашей с вами Родины", - взывал к Зюганову писатель.

Об инициативе Прилепина сразу же критично отозвался первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в ходе заседания ЦК компартии. По его мнению, литератор преследует цель самопиара. Невзирая на позицию Афонина, ЦК вопрос всё же поднял. По итогу дискуссии Зюганов заявил, что "готов рассмотреть вопрос сотрудничества с Захаром Прилепиным, но только после выборов в Госдуму". 

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