Вишневский добивается сохранения старинной аптеки на Невском

Петербургский депутат Борис Вишневский, который пытается помешать перепрофилированию помещения закрывшейся аптеки на Невском, 22-24 под другие цели, получил по этой проблеме ответ от комитета имущественных отношений.

По словам чиновников, объект может использоваться новым арендатором, ООО "Криптекс", только в качестве аптеки, в связи с чем соблюдение бизнесменами этого условия проверит ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Если цель использования помещения окажется иной, то город расторгнет договор с арендатором в одностороннем порядке.

"Что еще важно: для гарантий сохранения аптеки и в будущем, надо включить ее в Перечень объектов, назначение которых представляет ценность для жителей и рекомендуется к сохранению", - добавил Вишневский в своем Telegram-канале.

Политик обещает направить соответствующее предложение в КГИОП и призывает аналогичным образом поступить всех неравнодушных горожан. Аптека на Невском, 22-24 просуществовала более ста лет. Последним ее названием было "Петрофарм".