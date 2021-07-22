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Вишневский добивается сохранения старинной аптеки на Невском

фото ЗакС политика Вишневский добивается сохранения старинной аптеки на Невском

Петербургский депутат Борис Вишневский, который пытается помешать перепрофилированию помещения закрывшейся аптеки на Невском, 22-24 под другие цели, получил по этой проблеме ответ от комитета имущественных отношений.

По словам чиновников, объект может использоваться новым арендатором, ООО "Криптекс", только в качестве аптеки, в связи с чем соблюдение бизнесменами этого условия проверит ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Если цель использования помещения окажется иной, то город расторгнет договор с арендатором в одностороннем порядке.

"Что еще важно: для гарантий сохранения аптеки и в будущем, надо включить ее в Перечень объектов, назначение которых представляет ценность для жителей и рекомендуется к сохранению", - добавил Вишневский в своем Telegram-канале.

Политик обещает направить соответствующее предложение в КГИОП и призывает аналогичным образом поступить всех неравнодушных горожан. Аптека на Невском, 22-24 просуществовала более ста лет. Последним ее названием было "Петрофарм".

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