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Выборы 2021

Новости 12:11

Бывший депутат Верховного совета Константинов выдвинулся в Госдуму от Петербурга

фото ЗакС политика Бывший депутат Верховного совета Константинов выдвинулся в Госдуму от Петербурга

Территориальную группу партии "Российский общенародный союз" от Петербурга на выборах в Госдуму возглавил бывший депутат Верховного совета России Илья Константинов. Информация об этом представлена на сервисе ГАС "Выборы".

Второй номер в территориальной группе - сын экс-кандидата в президенты и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина Константин. Он работает заместителем директора "Останкинского мясоперерабатывающего комбината". Третий - руководитель проекта в ООО "Эко-сервис" Сергея Худяков.

Сергей Бабурин возглавил общефедеральную часть списка. 

Национал-консервативная партия "Российский общенародный союз" была образована в декабре 2011 года. Она была преобразована из одноименного общественного движения, существовавшего с начала 1990-х. Для участия в выборах партии необходимо предварительно собрать подписи избирателей.

Фото: vk.com/Российский общенародный союз

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