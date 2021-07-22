Военных привлекли к тушению горящих лесов в Карелии

Карельские леса продолжают полыхать: площадь распространения пожара растёт с каждым днём. На сегодняшний день горит порядка 9 тысяч гектаров массива, в республике зафиксировано не мене 30 очагов. К ликвидации пламени привлечено около тысячи человек, в том числе - военных Минобороны.

Самая напряжённая ситуация складывается в Суоярвском районе Карелии: там пожар тушат силы авиации Западного военного округа (ЗВО), информирует пресс-служба военного подразделения. В район ЧС экстренно направили 100 военнослужащих и 10 единиц спецтехники.

Коллективным решением главы Минобороны Сергея Шойгу и командующего войсками Западного военного округа Александром Журавлёвым было решено перекинуть в Карелию вертолёты Ми-8 армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО с водосливными устройствами.

Бороться с огнём местным жителям помогают также специалисты из Архангельской, Мурманской областей и республики Коми.

В Карелии, напомним, из-за горящих лесов ввели режим ЧС.