Беглов поздравил Эйфмана с юбилеем

В день своего 75-летия петербурсгкий балетмейстер Борис Эйфман получил официальное поздравление от губернатора Александра Беглова. По оценке чиновника, возглавляемый юбиляром "Театр Эйфмана" стал "петербургским брендом мирового уровня".

"Свой знаковый юбилей Вы встречаете в статусе одного из наиболее ярких российских театральных деятелей, имеющих неповторимый стиль и заслуженное мировое признание", - сказано в торжественном обращении.

По мысли Беглова, именинник не только сильнейший художник, но и способный организатор, а его жизнь представляет собой "многолетнее служение" городу.

Ранее в июле Эйфмана наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени президент Владимир Путин. Отметим, что имя балетмейстера все чаще возникает в скандальном контексте: под оперативным управлением его Академии танца находится исторический дом Басевича на Большой Пушккарской улице, в котором раз за разом случаются пожары. В аварийном здании эпохи модерн хотят организовать апартаменты для сотрудников академии, что возмущает градозащитное сообщество.

фото: kremlin.ru