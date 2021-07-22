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Новости 13:07

Вишневский требует, чтобы Беглов объяснил ему смысл перекрытия Невского проспекта ради парада ВМФ

фото ЗакС политика Вишневский требует, чтобы Беглов объяснил ему смысл перекрытия Невского проспекта ради парада ВМФ

Петербургского парламентария Бориса Вишневского удивило перекрытие Невского проспекта в районе Садовой улицы в утренний час пик: возмущённый этим "нововведением" он обратился за разъяснением к городскому главе Александру Беглову.

Действительно, на протяжении всей прошедшей недели ради репетиции главного парада сил ВМФ центр города оказывается частично перекрыт с 9:00 до 14:00, однако если ограничению движения в районе набережных ещё можно дать резонное объяснение, то закрытию Невского - нет, полагает депутат.

"И с какого перепугу Невский в районе Садовой перекрыли? До этого места корабли точно не доплывают", - возмущается Вишневский в своих соцсетях.

В связи с этим "яблочник" интересуется у губернатора, кто принимал решение об установлении ограничений на Невском и Лиговском проспектах, а также на Казанской улице до Гороховой, учитывались ли при этом интересы пользующихся городским транспортом петербуржцев и как всё это связано с репетицией военно-морского парада.

Мероприятие, напомним, было решено провести без участия зрителей.

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