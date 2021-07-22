Суд наказал миллионными штрафами Telegram и Facebook за неудаление запрещённого контента

В Москве суд решил продолжить применять санкции к социальным сетям Facebook и Telegram, которые отказываются удалять некий запрещённый контент: в итоге первую оштрафовали ещё на 6 млн рублей, вторую - на 11 млн рублей.

Общая сумма финансовых претензий к Telegram достигла отметки в 26 млн рублей.

Следует добавить, что российские судебные инстанции не довольны работой по оперативному удалению противоправной информации и других соцсетей - Twitter, Google, "ВКонтакте".

Социальным медиа инкриминировали ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление информации),