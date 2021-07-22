Фатьянова обратилась в ЦИК и ГИК из-за задержания ее сборщиков подписей

Кандидат в Законодательное собрание Петербурга Ирина Фатьянова направила обращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой прекратить давление со стороны силовиков на сборщиков подписей за выдвижение кандидатки. Такое же письмо было направлено и председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной, сообщила ЗАКС.Ру Фатьянова.

В своем письме к Памфиловой Фатьянова просит принять меры и оказать содействие в соблюдении прав кандидатов на сбор подписей: на использование агитационных ролл-апов и кубов, а также столов и стульев. Она также напомнила главе ЦИК ее рекомендации региональным избирательным комиссиям обеспечить равные возможности при сборе подписей для всех кандидатов.

"Вы сами не раз заявляли в своих публичных выступлениях о важности не создавать препятствий для кандидатов на предстоящих выборах" - говорится в обращении Фатьяновой.

Памфилова уже обращалась к министру МВД Владимиру Колокольцеву с призывом оказать "необходимое содействие" волонтерам при сборе подписей. Свое заявление по этому поводу обещали подготовить и в петербургском избиркоме.

Фатьянова также сообщила о задержаниях уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову. Ранее омбудсмен уже обращался к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с требованием провести проверку действий сотрудников полиции при задержании сборщиков подписей за выдвижение независимых кандидатов.

Ранее, 21 июля двое сборщиков подписей за выдвижение Фатьяновой были задержаны сотрудниками полиции недалеко от станции метро "Петроградская". На Марию Воюцкую, депутата МО "Светлановское", составили три протокола: за самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП), нарушение правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП) и невыполнение законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Второму волонтеру, Вячеславу Коршунову, вменили статьи 7.1 и 20.2 КоАП. Их продержали в отделении около пяти часов.

Задержания волонтеров самовыдвиженцев начались 14 июля. Тогда в отделы полиции попали сборщики Рины Мацапулиной и Саввы Федосеева. Причинами для задержания стали столы для сбора подписей, которые полиция истолковала как самовольное занятие земельного участка. На следующий день, 15 июля силовики снова задержали сторонников Саввы Федосеева, кандидата в Заксобрание по 17-му избирательному округу и волонтеров Ирины Фатьяновой. Троим сборщикам выписали протоколы по ст.5.12 КоАП (распространение агитационных материалов с нарушением закона).

Константин Леньков