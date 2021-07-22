Суд арестовал активы депутата ГД Ковпака

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на активы депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца и супруги, передает "Интерфакс". В общей сложности, включая счета подконтрольных семье фирм, ее движимое и недвижимое имущество, под арест попала собственность, оцениваемая более чем в 1 млрд рублей.

Основанием для юридической санкции стал вывод денег из ООО "Продовольственная компания" на счета близких Ковпаку предприятий в период экономического кризиса, что привело к признанию ООО банкротом осенью прошлого года.

"Ковпак Л.И. совершал недобросовестные действия по наращиваю кредиторской задолженности для получения контроля за делом о банкротстве ООО "Продовольственная компания" с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков", - приводится позиция суда.

Де-факто в пользу депутата-единоросса было выведено свыше 650 млн рублей, принадлежавших компании.